ФСБ напомнила операторам о расходах на исполнение закона Яровой

18 января. FINMARKET.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) написала операторам связи письмо, чтобы они не забыли заложить в бюджеты 2017 г. деньги на исполнение закона Яровой, сообщили "Ведомостям" сотрудники двух крупных операторов связи. По их словам,получили письма около месяца назад.

На подготовку к исполнению закона у операторов остается 1,5 года - пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

Правда, оценки стоимости исполнения закона до сих пор нет, нет и технического задания на создание системы хранения данных. Поэтому непонятно, что бюджетировать, рассуждает сотрудник одного из операторов связи. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., считает сотрудник другого оператора, а это равносильно тому, что в 2018 г. ничего не будет готово. Бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре, продолжает он.

В конце июня 2016 г. руководители большой четверки операторов связи оценили затраты на исполнение закона в 2,2 трлн руб.

В конце декабря Минкомсвязи опубликовало проекты постановлений правительства, регламентирующих применение поправок Яровой и Озерова, и основные параметры хранения в них остались теми же, что и раньше.

После принятия закона свой вариант его исполнения предлагал "Ростех". По задумке госкорпорации одна из ее структур - Национальный центр информатизации мог бы стать единым оператором системы хранения данных, а операторы связи станут его клиентами. Так можно было бы сэкономить на унификации технических решений. Этот сценарий тогда поддерживал Минпромторг.

В четверг, 19 января, экспертная рабочая группа под руководством министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова рассмотрит вопрос о передаче в Госдуму гражданской инициативы - отменить закон Яровой.

Летом стало также известно, что и ФСБ предлагала свой подход к исполнению закона Яровой: использовать оборудование СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), уже установленное на сетях операторов связи и предназначенное для прослушки. Сейчас оно 12 часов хранит трафик передачи данных. Для соответствия закону систему нужно было бы расширять до возможности хранения данных в течение шести месяцев, причем не только передачи данных, но и голоса, рассказывали источники "Ведомостей".

Еще один вариант предлагал летом гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков: государство вводит дополнительный налог на компании связи и из этих поступлений финансирует создание системы хранения трафика.