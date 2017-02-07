Операторам компенсируют часть расходов на "закон Яровой"

7 февраля. FINMARKET.RU - Замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию так называемого "закона Яровой" из фонда универсальных услуг связи, сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо чиновника в аппарат правительства.

Документ был подготовлен к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи, которое должно состояться на этой неделе.

Фонд универсальных услуг связи формируется из отчислений всех российских операторов - туда направляется 1,2% выручки от услуг связи. На эти деньги ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) финансирует проект по устранению цифрового неравенства, в том числе строит линии связи и точки доступа в малонаселенных регионах. Проект недофинансирован и долгое время реализовывался за счет самого "Ростелекома". В частности, в 2016 году оператор недополучил из фонда универсальных услуг порядка 7 млрд рублей из запланированных 14,8 млрд рублей.

Поддержка операторов связи "с учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции" в ходе реализации антитеррористических поправок прописана в закрытой части поручений президента, пишут "Ведомости". Поручения были даны летом 2016 года, после подписания "закона Яровой", согласно их открытой части, ФСБ и правительству к 1 ноября нужно было подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков от реализации поправок.

Антитеррористические поправки обязывают операторов хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей сроком до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет.

Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы до сих пор не приняли окончательного решения о том, как будут реализовывать. Ожидается, что в феврале этот вопрос будет решён совместно с Минкомсвязи.

Согласно подсчетам министерства, разовые капитальные затраты операторов на реализацию закона с учетом предложений по смягчению норм закона могут составить 100 млрд рублей на всех, ранее затраты оценивались в 5 трлн рублей. Смягчение закона подразумевает снижение объема хранения избыточной информации (видео-контент и т.д.) для операторов и интернет-компаний в 10 раз и поэтапный ввод срока хранения.

По подсчетам "Мегафона", затраты на реализацию норм составят 938 млрд рублей, что превышает годовую выручку компании примерно в 3 раза. "Вымпелком" оценивал затраты на исполнение закона, с учетом текущих требований, в районе 1 трлн рублей. Без смягчения требования "МТС" оценивала свои затраты совместно с "МГТС" в районе 1,7 трлн рублей.