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28 марта 2023 года 19:30

Рубль развернулся вниз к доллару и ускорил снижение к евро по итогам вторника после завершения налоговых выплат месяца

Москва. 28 марта. Доллар США перешел к повышению, евро ускорил темпы роста на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине после снижения объемов предложения валюты со стороны компаний-экспортеров, связанного с отсутствием необходимости продолжать аккумулировать рублевую ликвидность под налоговые платежи месяца.

Курс доллара США составил 76,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,2 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,85 копейки - до 79,74 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,5 копейки - до 11,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника заметным снижением к доллару и евро, несмотря на перешедшую к повышению нефть. На сегодняшний день пришелся единый день налоговых платежей марта и по его итогам упал спрос на рублевую ликвидность. В целом, во вторник в бюджет были разом перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, после уверенного старта на торгах вторника рубль стал постепенно терять позиции и завершил день в заметном минусе к большинству ключевых валют. "Доллар значительную часть дня "ходил" в коридоре 76,3-76,9 руб., ускорение ослабления рубля может быть связано с завершением налогового периода, а также торможением роста нефтяных цен. Баррель Brent при этом остается на высоких ценовых уровнях. Нефтяные котировки могут продолжить отыгрывать новость о приостановке поставок 450 тыс. б/с (около 0,5% мирового предложения) из Иракского Курдистана. Также в поддержку сырьевых цен и развивающихся валют играет снижение индекса доллара. В середине недели ожидаем движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 76-77,5 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Во вторник, 28 марта, российский рубль понизился. Фактор налогового периода больше не оказывает рублю поддержки - поток валюты на площадку сократился. В то же время, цены на нефть продолжают идти вверх, что способно стать отечественной валюте опорой", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Подъем цен на нефть ускорился во вторник вечером благодаря уменьшению опасений по поводу мирового банковского кризиса и ослаблению курса доллара.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли на 1,25% относительно понедельника - до $79,1 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,37% - до $73,81 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI - на 5,1% благодаря снижению опасений по поводу мирового банковского кризиса. В разгар кризиса котировки падали до минимумов с конца 2021 года.

Смягчение тревог инвесторов по поводу распространения банковского кризиса на другие сектора экономики повысило спрос на рисковые активы, включая нефть.

Росту цен на нефть также поспособствовало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Дополнительным позитивным фактором для сырьевых товаров и нефти в частности стало ослабление доллара. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,33%.

В четверг будет опубликована окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.

Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

"Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал Новак.

Позже вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24" уточнил, что экспорт нефти в Китай в 2022 году увеличился на 8%, угля - еще больше. Ранее Новак сообщал, что поставки нефти в Китай по итогам 2022 года составили 67 млн тонн - почти треть экспорта России. Он подчеркивал, что в перспективе объемы будут увеличиваться.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 марта на 2,77 копейки, до 76,5939 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,37 копейки, до 82,775 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник укрепился на 2,98 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,6228 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 6,08 копейки и составил 76,6749 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 364,321 млн, из которых $370,988 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $993,333 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,76 копейки, до 82,7469 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 51,59 копейки, до 82,8664 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 115,769 млн, из которых EUR437,692 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR678,077 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 450,8 млрд рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 2 трлн 450,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 марта, банки разместили 3 трлн 049,6 млрд рублей (при лимите 3,53 трлн рублей и спросе 3 трлн 049,6 млрд рублей) в среднем по такой же ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 5 б.п. - до 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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