Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 28 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 48 базисных пунктов - до 61,42% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 10,06% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 64,25% от номинала (доходность - 9,8% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,03% от номинала (его доходность также не изменилась, составив 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 44,01% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 35,08% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали также на 6 базисных пунктов - до 42,75% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 27,67% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 21,83% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 4 базисных пункта - до 86,97% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 32,49% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 3 базисных пункта, составив 65,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продолжили умеренно снижаться на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам в условиях локальной стабилизации ситуации в банковском секторе США.

Глобальные инвесторы также оценивали новую порцию опубликованных статистических данных по экономике США. Так, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта. Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в марте снизился до 151,1 пункта с 153 пунктов месяцем ранее.