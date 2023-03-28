"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Alibaba с целевой ценой HKD120 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Акции Alibaba сегодня растут на 10% на новости о том, что крупнейший в мире игрок на рынке электронной коммерции разделится на 6 отдельных компаний, - отмечает эксперт. - Разделение активов существенно снижает риск регуляторного вмешательства со стороны китайских властей. Он нависал над Alibaba последние несколько лет и продолжает угрожать другими крупными китайскими корпорациями. Приезд Джека Ма с большой долей вероятности связан именно с переговорами с китайскими регуляторами и другими крупными инвесторами Alibaba. Пока юридических деталей о сделке по разделению нет, но снижение регуляторного риска позитивно скажется на акциях холдинга".

Также аналитик подчеркивает, что регуляторы высказывают претензии к крупным корпорациям не только в Китае, но и в США и ЕС. Alibaba может стать самым крупным примером разделения активов в XXI веке, и такую практику могут перенять корпорации и других стран, в том числе американские. Поэтому новость о разделении активов Alibaba, по мнению Цыбикова, позитивна в целом для глобальных рынков акций.

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