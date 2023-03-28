"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций General Mills

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций производителя фирменных продуктов питания General Mills Inc. на фоне финансовой отчетности компании за финансовый 3К23, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем усилия General Mills по расширению ассортимента здоровых брендов, что должно повысить долю новых продуктов в общей выручке, - отмечают эксперты. - Компания отчиталась 23 марта за финансовый 3К23 (завершился 26 февраля). Скорректированная прибыль составила $0,97/акц. (+15% г/г) и оказалась выше нашего прогноза ($0,90/акц.). Мы повышаем оценку прибыли General Mills на финансовый 2023 год до $4,24/акц. с $4,13/акц.: результаты компании за 3К23 превзошли прогнозы, и мы увеличили наши оценки выручки за 4К23. Отметим улучшение финансового профиля и дивидендную доходность 2,6%".

Судя по текущему прогнозу динамики котировок и дивдоходности, аналитики "БКС МИ" не исключают возможности повышения нашей рекомендации в случае падения котировок ниже $75.

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