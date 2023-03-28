Успешная реорганизация Alibaba может стать позитивным катализатором для технологического сектора Китая - "БКС МИ"

Успешная реорганизация Alibaba может стать позитивным катализатором для всего технологического сектора Китая с точки зрения взаимодействия с регуляторными органами, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по акциям гиганта онлайн-торговли Alibaba на фоне новостей о возможном разделении бизнеса компании на шесть частей, чтобы привлечь средства для первичного размещения акций (IPO) этих сегментов, - пишут аналитики. - Выделение второстепенных сегментов из бизнеса электронной коммерции позволит повысить их автономность и, в случае проведения IPO, может увеличить оценку всего бизнеса. Большинство второстепенных сегментов бизнеса Alibaba убыточны на уровне операционной прибыли. Потенциальное IPO и привлечение средств должны помочь дальнейшему росту этих сегментов, а также повышению их эффективности и прозрачности для инвесторов. Успешная реорганизация может стать позитивным катализатором для всего технологического сектора Китая с точки зрения взаимодействия с регуляторными органами".

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