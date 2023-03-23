Рубль умеренно повышается к доллару и почти стабилен к юаню на старте торгов перед налоговыми выплатами

Москва. 23 марта. Доллар США умеренно снижается, юань меняется незначительно на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль укрепляется на фоне подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,78 руб./$1 (-27,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 11,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов укрепила позиции по отношению к доллару на фоне относительно спокойного внешнего фона, а также с учетом активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат.

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), поднявшей процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, обошлись без сюрпризов. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Своего рода интригу заседанию придавало напряжение, которое наблюдается в банковской системе. Некоторые экономисты допускали, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставки из-за закрытия нескольких средних по размеру американских банков и последовавшей за этим волатильности на мировых рынках. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания заявил, что в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере. Пауэлл сказал, что руководство ФРС рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что десять руководителей предполагают, что ставка составит не менее 5,125% к концу 2023 года.

Пауэлл заявил, что руководство центробанка не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,98 за баррель, что на 0,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,11 за баррель, что на 1,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики: китайский CSI 300 растет на 0,36%, японский Nikkei 225 снижается после праздничного выходного дня на 0,22%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,74%, южнокорейский Kospi почти стабилен - снижение всего на 0,06%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,46%.

Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе. Судя по динамике индексов, главным разочарованием в речи Пауэлла для инвесторов стали слова о том, что Федрезерв не ожидает снижения ставки в текущем году.

"Действия ФРС можно назвать голубиным подъемом, - отметила управляющий директор Schwab Center for Financial Research Кэти Джонс. - Они хотят продолжать ужесточение ДКП, как и планировалось. Однако они оставили себе достаточно пространства для маневра, потому что пока неясно, как ужесточение скажется на банках".