Рубль днем немного слабеет к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти

Москва. 20 марта. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, подрастает на Московской бирже в понедельник днем; рубль немного слабеет к бивалютной корзине в силу заметного снижения в паре с евро и с учетом негативной динамики на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 76,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,28 руб./EUR1, подорожав на 28,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,4 копейки - до 79,34 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,5 копейки - до 11,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов, немного дешевеет к бивалютной корзине из-за падения в паре с евро. Рубль торгуется вблизи минимальных значений с апреля прошлого года на фоне негативной динамики на рынке нефти, котировки которой продолжают снижаться после рекордного с прошлого лета падения по итогам минувшей недели.

За прошлую неделю Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,16% - до $72,12 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,33% - до $65,85 за баррель.

Важнейшей для рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу и составило 589, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Участники глобального рынка находятся в ожидании результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. Оно завершится вечером в среду, 22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне. Следом глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

"На прошлой неделе рубль ослаб к доллару на 1,3%, закрыв неделю на уровне 77,1. Ослабевание курса рубля происходило на фоне снижения цен на нефть и роста спроса на низкорискованные активы. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 75-79 за доллар США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Упавшие цены на нефть усилили давление на рубль на прошлой неделе, и курс пары "доллар-рубль" в моменте обновлял максимумы с апреля. Волатильность на валютном рынке усиливалась также экспирацией фьючерсов. Во второй половине текущей недели могут усилиться продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. На этом фоне у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению к 76,5 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на 3 месяца, которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,31% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 б.п. - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 7 б.п. - до 8,47% годовых.