Главные события недели - SberCIB

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, решение ФПС США по монетарной политике, различная экономическая статистика в России и мире будут в центре внимания на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

20 марта:

- Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Россию (20-22 марта);

- Индекс цен производителей (ИЦП) в Германии в феврале.

21 марта:

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне в марте;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале.

22 марта:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- ИЦП в России в феврале;

- Инфляционные ожидания и потребительские настроения в России;

- Счет текущих операций еврозоны в январе;

- Финансовые результаты Банка "Санкт-Петербург" и En+ за 2022 год.

23 марта:

- Решение по монетарной политике Банка Англии;

- Продажи нового жилья в США в феврале;

- Счет текущих операций в США в четвертом квартале 2022 года.

24 марта:

- Индексы PMI для США и еврозоны в марте;

- Заказы на товары длительного пользования в США в феврале.

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