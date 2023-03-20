"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,02268 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 0,01581 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Глава банка Андрей Костин ранее заявил, что ВТБ покажет рекордную прибыль за I квартал 2023 года. Это дает надежду инвесторам на возобновление дивидендных выплат в будущем", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после продолжительного снижения акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,01581 руб. риск на портфель составит 0,58%", - указывают в "Финаме".

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