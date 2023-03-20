Индекс Мосбиржи может подняться выше 2400п - ПСБ

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом роста выше уровня в 2400 пунктов в ближайшее время, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи начал недельные торги с уверенного роста, перевалив за отметку 2370 пунктов, впервые с конца сентября. Мы полагаем, что несмотря на отсутствие перекупленности индекса, давление на товарных рынках может сдерживать его рост - сохраняется потенциал выхода выше отметки 2400 пунктов, после чего вполне вероятна локальная коррекция", - указывает аналитик в комментарии.

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