ЦБР может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% в 2023г - Райффайзенбанк

Возможно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5 годовых как минимум до конца текущего года в базовом сценарии, не предполагающем критичного отклонения бюджета от плана, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил в пятницу, 17 марта, ключевую ставку и сигнал монетарной политики неизменными. Таким образом, регулятор удерживает уровень в 7,5% уже более полугода (с конца 3К22). По-прежнему в фокусе регулятора находятся проинфляционные риски, при их усилении он выражает готовность ужесточить монетарную политику. На наш взгляд, ключевыми из них являются темп и объемы фискального стимулирования: еще до ужесточения сигнала на февральском заседании ЦБ в пресс-релизах отмечал, что отклонение от планового уровня бюджетных расходов может потребовать повышения ключевой ставки. Умеренная ценовая динамика последних месяцев и мартовское снижение инфляционных ожиданий ожидаемо не привели к смягчению риторики регулятора, так как она сейчас, как мы понимаем, в большей степени связана с ожидаемой траекторией инфляции, нежели чем с фактическим ее уровнем (как в годовом, так и в месячном выражении), - пишут эксперты в обзоре. - На наш взгляд, текущий этап монетарной политики можно сравнить с 2015-16 гг. - тогда после доведения ключевой ставки до 11%, она сохранялась на этом уровне с августа 2015 года по июнь 2016 года. Мы полагаем, что тогда, как и сейчас, ключевая ставка была зафиксирована на умеренно жестком уровне. С одной стороны, это не переохлаждает экономику, с другой - удерживает спрос населения от чрезмерного оживления (консерватизм потребления в посткризисный период снижается, что может сформировать проинфляционный навес). Инфляция тогда также замедлялась, а бюджетный канал выступал проинфляционным фактором - дефицит бюджета поднимался выше 2% от ВВП. Впрочем, расходы бюджета в оба года росли на достаточно умеренные относительно текущего периода 5% г/г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.