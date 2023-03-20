Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию на торгах в понедельник - Freedom Finance Global

Американский фондовый рынок рынок, вероятно, продолжит корректироваться вниз в ходе предстоящей в понедельник торговой сессии на фоне остающихся трудностей в финансовом секторе и отсутствия фундаментальных факторов поддержки, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"Публикаций значимых отчетов компаний из состава индекса широкого рынка или высокотехнологичных гигантов на понедельник не запланировано. Рыночная волатильность на фоне событий в финансовом секторе США сохраняется на повышенном уровне (индекс VIX перед началом торгов 20 марта закрепился на отметке 25,5 пункта), - указывает эксперт. - 17 марта индекс S&P 500 опустился ниже 200-дневной скользящей средней и несколько раз в течение торговой сессии тестировал отметку 3900 пунктов, которая выступила поддержкой. Технические индикаторы не дают четкой картины возможного движения котировок индекса широкого рынка на предстоящих торгах - RSI находится на нейтральных уровнях, MACD указывает на возможность перехода котировок к росту, утренние фьючерсы указывают на слабую негативную динамику в начале торгов".

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