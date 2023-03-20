ЦБ РФ может оставить ставку на уровне 7,5% на горизонте 6-9 месяцев - Альфа-банк

Банк России может оставить ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых) на горизонте следующих шести-девяти месяцев, полагают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и старший аналитик Ирина Ростовцева.

"ЦБ РФ 17 марта принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне (7,5% годовых), что соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу рынка. Несмотря на текущий понижательный инфляционный тренд и существенное снижение инфляционных ожиданий населения в марте, регулятор не смягчил риторику, по-прежнему придерживаясь жесткого подхода и выражая опасения по поводу потенциальных инфляционных рисков - исполнение бюджета, жесткий рынок труда, потребительский спрос и санкционные ограничения. Более того, как подтверждение жесткого подхода, в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что этим летом будет пересмотрена оценка нейтральной ставки, и, скорее всего, ставка будет повышена с текущих 5,0-6,0%, - пишут эксперты в обзоре. - В целом мы рассматриваем паузу в качестве базового сценария действий ЦБ РФ на следующем заседании по ставке 28 апреля, и, по всей видимости, ЦБ может оставить ключевую ставку на текущем уровне на горизонте ближайших шести-девяти месяцев".

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