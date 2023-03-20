Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dollar General с прогнозной стоимостью на уровне $270 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании Севака Араратяна.

"Dollar General представила неоднозначные результаты за четвертый финансовый квартал 2022 года. Чистые продажи оказались ниже ожиданий рынка, а прибыль, напротив, превзошла консенсус. Мы оцениваем отчет эмитента умеренно позитивно. Снижение сопоставимых и чистых продаж не стало неожиданностью, поскольку компания в феврале оповестила об этом. Увеличение инвестиций мы считаем вполне оправданным шагом, так как все больше домохозяйств с доходом выше среднего обращаются к дискаунтерам в поиске лучшей цены на товары. Мы наблюдаем тенденцию сокращения долей продаж всех категорий кроме потребительских товаров, но у них наименьшая норма маржи. Впрочем, это отраслевая тенденция, которая связана с текущей макроэкономической ситуацией", - указывает эксперт.

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