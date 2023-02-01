"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Resources Land

"БКС Мир инвестиций" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Resources Land Ltd. с прогнозной стоимостью на уровне 45,19 гонконгского доллара (HKD), сообщается в обзоре аналитиков.

"Считаем, что компания отличается стабильностью прибыли и выиграет от мер поддержки предложения. Помимо этого, в последнее время готовность инвесторов вкладываться в рисковые активы сектора восстановилась", - отмечают эксперты.

China Resources Land Ltd. - подразделение China Resources Group в секторе недвижимости. Основные направления - жилая недвижимость и инвестиции, компания делает акцент на среднем и элитном сегментах рынка как в ключевых районах, так и в пригородах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.