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01 февраля 2023 года 11:33

Рынок акций РФ утром поднялся к 2240п по индексу Мосбиржи на улучшении внешнего фона и ослаблении рубля

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ утром в среду сохранил позитивный настрой на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, индекс Мосбиржи поднялся к 2240 пунктам во главе с бумагами "Полюса".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2239,35 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1005,16 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар подорожал до 70,17 рубля (+0,35 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+4,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, американский рынок вновь купается в оптимизме благодаря снижению цен на недвижимость, что сделает позицию ФРС более мягкой. Отчеты корпораций все же демонстрируют зависимость прибыли от конкурентных преимуществ, а не только от общих условий. Нефть дорожает на сильном восстановлении экономики КНР.

На этом фоне можно ожидать закрепления индекса Мосбиржи выше 2200 пунктов и выше 200-дневной скользящей средней (район 2215 пунктов - прим ИФ), считает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) отмечают, что целевой диапазон по индексу Мосбиржи сместился в коридор 2200-2250 пунктов. В ближайшее время ключевым драйвером останутся бумаги внутренних сегментов, в то время как акции нефтегазового сектора продолжат оставаться безыдейными до тех пор, пока не будет ясности с влиянием европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое начнет действовать с 5 февраля.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", инвесторы ожидают повышения ставки ФРС на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых. Однако участников рынка больше волнует выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его оценки того, где будет пик ключевой ставки. По российскому рынку картина складывается умеренно позитивная, возможно, покупатели проснулись от "зимней спячки", и, преодолев уровень 2250 пунктов, индекс Мосбиржи может пойти выше.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке в связи со вступлением в силу санкций ЕС в отношении российской нефти и применением ответных мер. Участники рынка не исключают пересмотра квот добычи, а отдельные западные аналитики ожидают сокращения производства в России на 1 млн б/с. Пока ситуация на рынке стабильна, и, возможно, решений по изменению объемов добычи принято не будет. В целом на рынке акций РФ вероятно продолжение роста. Ориентир для индекса МосБиржи - тестирование верхней границы диапазона 2220-2240 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках перед подведением итогов заседания ФРС оптимистичные. Помимо заседания ФРС среда отметится первыми данными о состоянии рынка труда США за январь: отчет ADP, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в частном секторе США с 235 тыс. до 170 тыс. рабочих мест, что скорее нейтрально для настроений.

Индекс Мосбиржи в среду преодолел максимум этого года 2226 пунктов, после чего стоит ожидать движения к 2255 и 2300 пунктам. Если ожидания рынков по поводу монетарной политики ФРС США оправдаются и американский регулятор замедлит шаг повышения процентных ставок с 50 до 25 б.п, смягчив общий тон, то котировки золота закрепятся выше $1950 за унцию, а акции "Полюса" будут стремиться к 10 тыс. руб., Polymetal - к 525 руб. за штуку, полагает Кожухова.

В США индексы акций накануне выросли на 1,1-1,7% во главе с Nasdaq благодаря позитивной квартальной отчетности ряда крупных компаний.

По итогам января S&P 500 прибавил 6,2%, Dow Jones - 2,8%, что стало лучшими показателями для января с 2019 года. При этом Nasdaq взлетел на 11,5% - это самый значительный подъем для данного месяца с 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Практически все аналитики и экономисты прогнозируют повышение процентных ставок всего на 25 базисных пунктов. При этом, по мнению экспертов, руководство ЦБ укажет на то, что пока рано говорить о возможности полной приостановки ужесточения денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, FTSE растут на 0,1-0,3%, DAX просел на 0,1%), но корректируются вниз американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Основными событиями текущей недели являются заседания сразу трех крупнейших мировых ЦБ: Федеральной резервной системы в среду, а также Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в январе поднялся до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Тем не менее, он шестой месяц подряд остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в секторе. Аналитики в среднем ожидали более значительного роста показателя - до 49,5 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены слабо растут перед публикацией итогов заседаний ФРС и результатов встречи представителей государств ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $85,8 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне), мартовская цена WTI - $79,35 за баррель (+0,6% и +1,3% во вторник).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 1 февраля для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. Большинство экспертов не ожидает новых решений по итогам этой встречи, отмечает Bloomberg.

В январе как Brent, так и WTI подешевели примерно на 1,7%. Снижение цен зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, несмотря на возросший оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса в Китае вслед за снятием карантинных ограничений в стране.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,33 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+22,6% и +14,4% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+11,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,8%).

Подешевели бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-6,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,8% и -7,5% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 10,54 млрд рублей (из них 2,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,49 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 796,91 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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