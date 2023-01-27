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27 января 2023 года 19:45

Рубль немного подешевел к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 27 января. Доллар США и евро немного укрепились на Московской бирже в пятницу вечером, рубль подешевел к бивалютной корзине перед выходными днями.

Курс доллара США составил 69,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,49 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,7 копейки - до 72,18 рубля. Курс китайского юаня снизился на 1,9 копейки - до 10,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным валютам перед выходными днями и на общемировом снижении интереса инвесторов к риску после публикации доклада Минторга США о доходах и расходах американцев за декабрь, который включают в себя данные о динамике потребительских цен.

Как стало известно из отчета Минторга США, рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев.

Общий индекс PCE в прошлом месяце увеличился на 0,1% относительно ноября. В годовом выражении индикатор повысился на 5%, что стало самым слабым повышением с сентября 2021 года.

Замедление инфляции может оказаться важным сигналом для американского центробанка, который проведет свое первое в этом году заседание на следующей неделе. Аналитики и участники рынка в целом ожидают, что по итогам заседания ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов - то есть слабее, чем на предыдущих встречах.

Тем временем расходы населения США в декабре снизились на 0,2% по сравнению с ноябрем, а доходы увеличились на аналогичную величину. Динамика обоих показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Уже на следующей неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъема ключевой ставки до 25 базисных пунктов (б.п.) с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

Банк России на этой неделе не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, когда расчеты выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Поскольку в Китае текущая неделя выходная, все расчеты по сделкам, совершенным с 20 по 27 января, будут осуществлены 30 января, отражены в статистике на следующий рабочий день - 31 января, пояснил ранее ЦБ.

Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

"Динамика российского рубля к концу недели остается достаточно нейтральной. Объем торгов в паре "доллар-рубль" сохранился на среднем дневном уровне 70 млрд рублей. Рубль продолжает опираться на свои фундаментальные факторы поддержки в конце месяца - традиционную продажу валюты экспортерами. На следующей неделе участники рынка ожидают введение потолка на нефтепродукты с 5 февраля, реакцией на которое может стать некоторое ослабление рубля", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта за прошедшую неделю потеряла около 0,5% по отношению к доллару США, завершила торги выше отметки 69. Однако если посмотреть на ситуацию в целом, она не сильно изменилась по сравнению с прошлой неделей. (. . .) На следующей неделе расклад сил может измениться. Как минимум, рубль потеряет поддержку в виде экспортеров, продающих иностранную валюту в преддверии окончания налогового периода. Плюс не исключен рост американской валюты перед заседанием ФРС США, которое завершится в среду. В связи с этим, в первой половине следующей недели возможно снижения рубля по отношению к доллару в сторону 70 и выше", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефтяные котировки перешли к снижению вечером в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:03 МСК составляет $86,77 за баррель, что на 0,8% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,19 за баррель, что на 1,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - на 1,1% на статданных, указавших на более умеренное, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП США в четвертом квартале.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 21,01 копейки, до 69,3373 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,14 копейки, до 75,4062 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 18,82 копейки по отношению к четвергу и составил 69,3247 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 19,25 копейки и составил 69,3489 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 665,714 млн, из которых $568,379 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 097,335 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,75 копейки, до 75,4071 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 6,72 копейки, подорожав до 75,4099 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR787,729 млн, из которых EUR181,214 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR606,515 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,29% и 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,01%, 8,38% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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