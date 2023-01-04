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04 января 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром поднялся к 2180п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом

Москва. 4 января. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду вернулся к осторожным покупкам на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом падение нефти (Brent откатилась ниже $81 за баррель) игроки проигнорировали. Индекс МосБиржи поднялся в район 2180 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют акции "Яндекса".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2179,5 пункта (+0,3%), индекс РТС - 963,26 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар поднялся до 71,24 рубля (+0,11 рубля), максимум сделок - 71,83 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, новый торговый год на рынке акций начинается вполне оптимистично, за исключением проседающих бумаг НЛМК после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев.

Торговая активность остается на пониженном уровне. Высокую волатильность по-прежнему демонстрируют малоликвидные акции, которые на фоне снижения торговых оборотов рынка в целом стали чаще попадать в "топ" наиболее торгуемых. До конца недели низкая активность и следование за внешним фоном сохранится. Динамика индекса МосБиржи в среду ожидается в диапазоне 2160-2180 пунктов, полагает аналитик.

В США индексы акций завершили первую торговую сессию в новом году снижением на 0,03-0,8% во главе с Nasdaq. На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рецессия может затронуть треть мировой экономики в 2023 году, поскольку три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.

В среду на рынках Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных просел на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi прибавил 1,7%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,1% в ноябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения инфляции до 7,2%.

Трейдеры ждут публикации в среду в 22:00 МСК протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после падения более чем на 4% накануне из-за сохраняющихся сомнений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, где остается высокая заболеваемость COVID-19 после снятия основной части карантинных ограничений. Текущая цена Brent почти на $3,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $80,75 за баррель (-1,6% и -4,4% накануне), февральская цена WTI - $75,65 за баррель (-1,7% и -4,2% во вторник).

Тем временем, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам 2022 года Brent подорожала на 10,5%, WTI - на 6,7%.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+20%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+9,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (+7,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,4%).

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,4% и -6,3% "префы"), VEON (MOEX: VEON) (-1,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1% и -1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 2,99 млрд рублей (из них 685,08 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 426,79 млн рублей на бумаги "Полюса" и 333,88 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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