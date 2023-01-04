Акции ФосАгро - одни из самых безопасных и защитных бумаг на рынке РФ - Инвестбанк Синара

Акции "ФосАгро" - одни из самых безопасных и защитных бумаг на российском рынке в условиях нынешней геополитической турбулентности; рейтинг - "покупать", прогнозная стоимость - на уровне 8500 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Во-первых, у компании прозрачная дивидендная политика, и "ФосАгро" уже возобновила выплаты (100% FCF). Во-вторых, быстрый рост цен на удобрения в 2022 году должен привести к рекордным доходам, FCF и дивидендам. В-третьих, эмитент хорошо защищен от санкций благодаря важности экспорта удобрений из РФ для мировых рынков. Наконец, риски, связанные с экспортными пошлинами на удобрения, должны иметь лишь ограниченное негативное влияние на бизнес компании (около 10% от EBITDA) и уже должны быть учтены в цене акций. После достижения рекордно высокого уровня в 2022 году. ожидаем, что средние цены на ДАФ снизятся на 19% г/г (до $700/тонну) в 2023 году (по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в $750/тонну). Более высокие, чем ожидалось, спотовые цены на газ в ЕС должны ограничить производство удобрений в регионе и поддержать котировки", - пишут аналитики.

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