Рубль на старте торгов немного снижается к доллару и юаню из-за негативной динамики на мировых рынках капитала

Москва. 7 декабря. Доллар США и юань слегка растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается из-за негативного настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам и "слабых" цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 63,2125 руб./$1 (+12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюты при этом оказалась на 30,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,8 коп. - до 9,006 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская нацвалюта слабеет к доллару и юаню в среду утром из-за падения интереса к рисковым активам на глобальном рынке в условиях опасений сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системой. Риски сокращения нефтяной валютной выручки РФ после введения Евросоюзом ценового "потолка" и заметно просевшие с начала недели нефтяные котировки также оказывают давление на рубль. Однако оно немного ослабло на старте торгов за счет попыток нефти расти в рамках коррекции после ощутимого снижения по итогам торгов во вторник (накануне нефть марки Brent упала на 3,33%, марки WTI - 2,68%).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что установление ЕС "потолка" цен на российскую нефть приведет к резкому скачку цен на энергоносители, при этом не скажется на экономическом потенциале России. Он отметил, что Россия не будет ограничивать себя в возможных ответных действиях.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,52 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,3 за баррель, что на 0,07% выше итогового значения предыдущей сессии.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год с $102,13/барр. до $101,48/барр. Такие данные приведены в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год повышен с 11,83 млн б/с до 11,87 млн б/с.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду сфокусировались на негативе за исключением Гонконга: китайский CSI300 опустился на 0,22%, японский Nikkei 225 потерял 0,57%, значение южнокорейского Kospi уменьшилось на 0,24%, австралийского индекса S&P/ASX 200 - на 0,61%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,18 %.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги во вторник на растущих опасениях рецессии в экономике США, причем для индекса S&P 500 падение зафиксировано четвертый раз подряд. Эксперты полагают, что инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года.

Тем временем министерство торговли США во вторник сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки.