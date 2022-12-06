Рубль на старте торгов умеренно снижается к доллару и слегка уменьшился к юаню из-за ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 6 декабря. Доллар США умеренно растет, юань поднимается незначительно на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, рубль снижается на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 62,6275 руб./$1 (+27,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 1,1 коп. - до 8,941 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и юаню во вторник утром связано с наметившимся охлаждением у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Нефтяные котировки перешли к росту во вторник утром, однако по итогам торгов понедельника нефть марок Brent и WTI потеряла около 3%.

Рост цен на нефть могут поддержать ожидания спроса в КНР, где в десятках городов приняты меры по ослаблению антиковидных ограничений после решения властей оптимизировать борьбу с инфекцией. В частности, началась постепенная отмена масштабных ПЦР-тестирований. Китайские СМИ сообщают, что, к примеру, в Шанхае со вторника при посещении некоторых общественных мест отменяется обязательная проверка QR-кодов с ПЦР-тестами на COVID-19. С понедельника в городе перестал действовать режим проверки ПЦР-тестов в общественном транспорте, аналогичные меры приняты в Пекине.

Трейдеры также продолжают оценивать решение Евросоюза и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть. В субботу Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,16 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,44 за баррель, что на 0,66% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI300 вырос на 0,55%, японский Nikkei 225 повысился на 0,36%, гонконгский Hang Seng потерял 0,93%, южнокорейский Kospi опустился на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,17 %.

Рынок акций США завершил первые торги этой недели максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг. Инвесторы обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федерльной резервной системы (ФРС) США мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США.

В то же время многие ожидают, что текущая неделя отметится относительным спокойствием в отсутствие крупных событий из мира финансов и монетарной политики. Инвесторы будут ждать наступления следующей недели, поскольку на ней запланирована публикация отчета по инфляции в США в ноябре, а также последние в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.