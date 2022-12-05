Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2200п по индексу Мосбиржи за счет роста нефти и бумаг Сбербанка

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась к $86 за баррель) после введения Западом "ценового потолка" на российскую нефть; индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов во главе с бумагами Сбербанка в ожидании выхода на неделе отчета банка по РСБУ.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2208,28 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1114,69 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 62,41 рубля (+0,41 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+4,1% и +3,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Московской биржи" (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 537 руб. на акцию и по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 руб. на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра акционеров - 21 декабря.

Страны ЕС и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на прошлой неделе установили "потолок" цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с понедельника. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов за счет ослабления рубля, высоких цен на нефть, общерыночного аппетита к риску и корпоративного новостного фона. Лидером роста выступили акции Сбербанка - после возвращения компании к публикации финрезультатов в ноябре инвесторы с оптимизмом ожидают выхода декабрьской отчетности.

Сообщения об ослаблении антиковидных ограничений в ряде городов Китая улучшили общий сантимент. Нефть подросла в условиях плотного новостного потока - вступления в силу эмбарго ЕС на нефть из РФ, потолка цен, а также решения ОПЕК+ по итогам воскресной встречи оставить квоты на добычу без изменений. Сочетание ограничения цен и эмбарго может снизить добычу и экспорт российской нефти на 0,5 млн б/с до конца текущего года, а до конца следующего эти объемы удастся в значительной степени компенсировать, полагает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм на рынке акций РФ обеспечили сообщения о том, что в КНР решено смягчить антиковидные ограничения. Положительно на ходе торгов сказывалось повышение цен на нефть и новости о дивидендах крупных компаний.

Лидировали акции Сбербанка ввиду фундаментальной недооцененности и наличия статуса защитного актива в случае падения рубля. Депозитарные расписки Ozon поддержали ожидания предновогоднего шопинга, а также повышение спроса на покупки онлайн.

Нефть выросла на фоне согласования потолка цен на российскую нефть странами Запада, а также отказа ОПЕК+ от изменения условий сделки по ограничению добычи. Индекс МосБиржи во вторник способен закрепиться в коридоре 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует отчет за 11 месяцев в среду, что подогревает спрос на бумаги банка.

"Роснефть" в условиях введения потолка цен на нефть может стать одной из наиболее интересных компаний отрасли с точки зрения переориентации продаж на Восток, возможностей трубопроводных поставок в Европу (которых не коснулись санкции), а также проекта "Восток Ойл", полагает аналитик.

Важным позитивным драйвером для котировок нефти в ближайшие месяцы может стать постепенное "открытие" экономики Китая по мере снятия антиковидных ограничений. Объемы потери российской нефти на мировом рынке еще предстоит оценить, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в Азии оптимизм вызван смягчением мер контроля над распространением COVID-19, что позволило отвлечься от проблем, связанных с европейским нефтяным эмбарго.

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 75 рублей на бумагу. Также компания опубликовала вполне сильный отчет: чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев выросла на 88%, до 5,2 млрд рублей.

Тем временем, улучшение ситуации в Китае с вопросом открытия экономики и снятия излишних коронавирусных ограничений позитивно для всего сырьевого блока российского рынка. Как минимум, можно ожидать роста китайского импорта сырья и материалов, после чего промышленность КНР заметно ускорится. Кроме того, открытие китайской экономики также обещает более устойчивый спрос на нефть, что позволит российским компаниям достаточно быстро перевести большую часть европейских поставок на восточное направление, полагает аналитик.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,15%, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 4,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,3%, DAX и CAC 40 просели на 0,4-0,5%), снижается Америка (индексы проседают на 0,6-0,8%).

Позитивным фактором для рынка акций Китая выступили новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены подросли на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,99 за баррель (+0,5% и -1,5% в пятницу).

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+13,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,3%), VEON (MOEX: VEON) (+4,8%).

Просели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-1,3%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%).

Акции "Белуга Групп" (-0,1%, до 2851 рубля) к вечеру просели после утреннего роста до максимума с сентября на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 75 рублей на акцию. Отсечка реестра акционеров под выплаты установлена на 23 января 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,56 млрд рублей (из них 13,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,62 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,29 млрд рублей на акции "Полюса").