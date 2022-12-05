Рубль может вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 и ниже ближе к концу декабря - "Велес Капитал"

Курс рубля может вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 или даже ниже ближе к концу текущего месяца и основным налоговым платежам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ситуация на внешних рынках в данный момент несколько противоречива для рубля. С одной стороны, глобальные рынки испытывают определенный оптимизм в отношении ожидаемого ослабления эпидемиологических ограничений в Китае. Данный фактор вкупе с решением ОПЕК+ сохранить квоты на добычу поддерживает нефтяные котировки. С другой стороны, на рынках вновь усилились ожидания более жесткой позиции ФРС в отношении процентной политики, что оказывает давление на глобальный "аппетит" к риску, - пишет эксперт в обзоре. - С точки зрения введения "потолка" цены на российскую нефть потенциальное влияние на позиции рубля также весьма неоднозначно. С одной стороны, реализация новых санкционных рисков негативна для российской валюты, с другой стороны - вероятная реакция РФ в виде отказа продажи нефти по ценам ниже установленного потолка может привести к сокращению добычи и краткосрочному росту стоимости сырья, что благоприятно для рубля".

"В целом некоторое усиление санкционных рисков и ослабление глобального "аппетита" к риску в настоящий момент могут способствовать дальнейшему укреплению зарубежных валют на рынке РФ в доналоговый период декабря. В частности, можно ожидать закрепление доллара выше 62,5 руб./$1 с дальнейшим продвижением в сторону 63 руб./$1. Тем не менее такая динамика представляется лишь временным событием, и ближе к концу месяца и основным налоговым платежам российская валюта получит возможность вернуться в диапазон 61-61,5 руб./$1 или даже ниже", - указывает Кравченко.

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