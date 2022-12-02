Рубль в пятницу упал к доллару и евро в ожидании начала действия "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 2 декабря. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль упал к бивалютной корзине в ожидании скорого вступления в действие "потолка" цен на российскую нефть.

Курс доллара США составил 62 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар вырос до 62 руб. впервые с 7 ноября. Евро стоил 65 руб./EUR1, подорожав на 52 копейки. Евро поднялся до 65 руб. впервые с 7 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,45 копейки - до 63,35 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,9 копейки - до 8,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро перед выходными днями, так как с понедельника должно будет вступить в силу в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти. Размер "потолка" до сих пор не известен, однако в четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС утвердить его в размере $60 за баррель.

Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.

В рамках конференц-колла журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать сообщения о том, что ЕС в четверг предварительно согласовал "потолок" цен на морские перевозки российской нефти на уровне $60 за баррель.

"Мы не будем никак комментировать до того, как эти новости со ссылкой на разные источники не будут формализованы. Давайте дождемся, когда будет официальное объявление (по этому поводу)", - сказал пресс-секретарь президента.

Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается декабрьских размещений и контрактов - они были законтрактованы ещё в конце октября - начале ноября, поэтому по декабрю мы не ожидаем каких-то изменений, контракты реализуются", - сказал он журналистам.

По словам Новака, в отношении января пока нет ясности, поскольку на рынке много неопределенностей. "Что касается января, то сейчас идёт контрактация, посмотрим, как она будет проходить. Очень много неопределенностей, но, тем не менее, наша нефть востребована на мировых рынках. Считаем, что она будет пользоваться спросом", - подчеркнул вице-премьер РФ.

В октябре он говорил, что в октябре добыча нефти (без конденсата) в России составит 9,9 млн баррелей в сутки, такой же уровень ожидается и в ноябре.

План западных стран о введении "потолка" стоимости для российской нефти с целью ограничения доходов бюджета РФ от продажи энергоресурсов был одобрен еще в сентябре. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Дополнительное давление на рубль оказало снижение интереса к риску после публикации свежих данных о состоянии рынка труда США, оказавшихся лучше прогнозов, что снижает вероятность замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце - на 200 тыс., согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и агентства Bloomberg.

При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия ФРС все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией, отмечают экономисты. Это дает ЦБ повод для дальнейшего повышения процентных ставок быстрыми темпами, что негативно сказывается на фондовом рынке.

Исходя из котировок фьючерсов на базовую ставку, трейдеры теперь оценивают вероятность ее подъема минимум до 5% годовых в следующем году в 43% по сравнению с 31% в четверг.

Ранее на этой неделе председатель американского ЦБ Джером Пауэлл говорил, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

Зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр в четверг также высказался в пользу более медленного повышения ставки.

"Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - приводит слова Барра Market Watch.

ФРС продолжит повышение базовой процентной ставки на ближайших заседаниях, однако будет целесообразным замедлить темпы ее подъема, аналогичным образом, считает член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман.

"Сдерживание темпов увеличения ставки позволит нам в более полной мере оценить эффект предыдущих шагов в денежно-кредитной политике", - заявила Боуман в ходе мероприятия в Нью-Йорке в четверг.

По ее словам, дальнейшие темпы подъема ставки и уровень, до которого она будет повышена, зависят от динамики инфляции. В данный момент прогноз Боуман относительно предельного уровня ставки чуть выше, чем в сентябре, отметила она.

"Российский рубль продолжил развивать негативную динамику, доллар вечером торговался выше 62 руб. впервые почти за месяц. Сегодня вероятной причиной может быть резкое укреплении доллара на глобальном рынке, отреагировавшем на американскую статистику по занятости. Публикация показала ускорение роста заработных плат американцев в ноябре на 5,1% г/г после 4,9% г/г в октябре. Такое ускорение ставит под вопрос ожидавшееся смягчение денежно-кредитной политики в США. Также падение курса рубля может быть следствием снижения профицита торгового баланса", - рассказала "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу, 2 декабря, российский рубль продолжил отступать. В декабре рубль попал под давление сразу нескольких факторов. В их числе намерение ряда инвесторов и потребителей переждать новогодние каникулы в иностранной валюте, спрос на товары импортного происхождения и расширенные траты бюджетов - как федерального, так и региональных", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в пятницу продолжил дешеветь, оставаясь под давлением традиционных для декабря факторов: повышенных бюджетных трат регионального и федерального уровня, роста спроса на импортные товары, а также стремления многих уйти на новогодние каникулы в иностранной валюте. К этому добавляется высокая неопределенность с перспективами сырьевого рынка и относительно низкие котировки нефти, а также нефтяное эмбарго ЕС против России", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть слабо растут в пятницу вечером в преддверии заседания ОПЕК+ на этих выходных и вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в пятницу составляет $86,92 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,26%, до $81,43 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI - более чем на 6%.

Главной новостью, подогревающей рост рынка на этой неделе, стали сообщения об сокращении карантинных мер в Китае. Как написало агентство Bloomberg, в Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан. В некоторых регионах начали работать рынки и общественный транспорт, а в Пекине заболевшим разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.

На выходных трейдеры будут внимательно следить за очередным заседанием ОПЕК+. Рынок в целом полагает, что члены организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.

Кроме того, с понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 62,7 копейки, до 61,7749 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1589 рубля, до 64,9868 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу поднялся на 64,81 копейки по отношению к четвергу и составил 61,7693 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 61,65 копейки и составил 61,7964 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 022,649 млн, из которых $871,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 151,179 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2357 рублей, до 65,1298 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 1,068 рубля, подорожав до 64,9617 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 291,796 млн, из которых EUR345,408 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR946,388 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 2 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.