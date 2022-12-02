Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Энел Россия

Аналитики Sber CIB подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Энел Россия", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Генерирующая компания "Энел Россия" с 1 декабря получила разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС мощностью 170 МВт - 84% от проектной мощности, - пишут эксперты. - Компания начнёт получать платежи по договорам за введённую мощность с начала текущего месяца. Запуск первой очереди Кольской ВЭС - это ещё один фактор, который повышает вероятность возобновления дивидендных выплат. Согласно первоначальным планам компании, в 2023г акционерам может быть выплачено около 4,6 млрд руб. - 3 млрд руб. и 65% скорректированной чистой прибыли - что предполагает дивидендную доходность 26%. Подтверждаем оценку "покупать" для акций компании".

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