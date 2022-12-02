Возможно ослабление рубля до 62 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 62 руб./$1 в ближайшее время, дальнейшая динамика национальной валюты определится фактическим влиянием ограничений (введение ценового потолка на российскую нефть) на экспортные поступления, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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