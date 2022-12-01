РусГидро - основной бенефициар роста тарифов на газ и электроэнергию - "БКС Мир инвестиций"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") полагают, что отроста тарифов на газ и электроэнергию выиграют генерирующие компании с низкими затратами, такие как "РусГидро", отмечается в комментарии.

"Затраты на топливо для генкомпаний повысятся, однако спотовый рынок позволит переложить это увеличение на конечных потребителей, - пишут эксперты. - Таким образом, мы ожидаем, что спотовые цены на электроэнергию в европейской части России будут расти в декабре на фоне более высоких цен на газ. От индексации выиграют генерирующие компании с низкими затратами, такие как "РусГидро".

Также в зависимости от динамики спотовых цен некоторый позитив, на взгляд аналитиков, ожидается для "Юнипро" и "Интер РАО".

"В случае "РусГидро" и "ФСК ЕЭС" повышение тарифов может привести к увеличению прибыли и поддержать дивиденды. Однако, как показал 2022г, решения о выплате дивидендов в государственных компаниях могут зависеть не только от прибыли, но и от политических решений", - подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.