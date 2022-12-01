Рынок акций РФ утром поднялся к 2190п по индексу Мосбиржи во главе с бумагами золотодобытчиков

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за внешними фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки; индекс Мосбиржи поднялся в район 2190 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний на фоне роста золота (+1,7%).

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2189,26 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1128,45 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар стоит 61,12 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Московской биржи" (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по российскому рынку картина остается неизменной уже несколько дней: индекс МосБиржи находится в боковой формации с вялой торговой активностью. Локальный рынок скорее всего продолжит торговаться без очевидных драйверов роста до конца декабря. А в США в декабре можно увидеть новогоднее ралли на фоне ожиданий менее агрессивного повышения ключевой ставки на заседании ФРС, которое пройдет 13-14 декабря. Похоже, что речь главы Федрезерва Пауэлла уже определила траекторию движения американских рынков до конца года, однако это все равно отскок на "медвежьем" рынке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, глава ФРС США Пауэлл в среду порадовал рынки прямыми заявлениями о возможном замедлении темпов повышения процентных ставок в декабре, что вызвало ралли в акциях и драгоценных металлах.

Нефть утром в четверг просела, но цены Brent и WTI остаются выше сопротивлений $86,5 и $79,5 за баррель соответственно на фоне усиления мирового аппетита к риску, ослабления доллара и надежд на смягчение антивирусных мер в КНР.

Индексы Мосбиржи и РТС остаются выше поддержек 2160 и 1110 пунктов. Рынок завершил ноябрь в краткосрочной неопределенности, но уже в начале декабря, вероятно, получит импульс для развития восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 2200 и 1140 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке нефти остается неопределенной - нет вердикта Запада по параметрам "потолка цен" на российскую нефть, как и определенности с решением ОПЕК+ в конце недели. Так что рост нефти вызван закрытием спекулятивных "шортов" и общим позитивным настроем рынков.

Тем не менее рост нефти и ослабление рубля к юаню (что позитивно для отечественных экспортеров, которые переориентируют свои поставки на Восток), могут привести к умеренному росту индекса Мосбиржи. Однако картина в целом останется без изменений - боковик сохранится, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций подскочили на 2,2-4,4% во главе с Nasdaq благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

"Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", - сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.

Пауэлл также заявил, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. "История предостерегает нас от преждевременного смягчения политики", - сказал он.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре - до 4,25-4,5%. Американский ЦБ увеличивал ставку на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Следом за США выросла в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2022 года вырос на 3,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, то есть минимальными темпами подъема за год. Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в октябре упали на 2,8%, тогда как ожидалось снижение на 0,6%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг умеренно снижаются после роста накануне. Внимание нефтетрейдеров постепенно переключается на заседание ОПЕК+ 4 декабря. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,72 за баррель (-0,3% и +3,2% в среду), январская цена WTI - $80,32 за баррель (-0,3% и +3% накануне).

По итогам ноября цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% на беспокойстве инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

В среду нефтяной рынок, однако, поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,12 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,7% и +8% "префы"), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,4%), бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 4,43 млрд рублей (из них 1,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 892,87 млн рублей на бумаги "Полюса" и 390,95 млн рублей на акции "Газпрома").