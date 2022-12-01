Вероятен умеренно позитивный настрой на рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, сохранит умеренно позитивный настрой в течение торговой сессии в четверг, при этом без существенных изменений, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

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