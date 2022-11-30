Снижение "префов" Ленэнерго может стать хорошим моментом для покупки - "Открытие Инвестиции"

Снижение котировок привилегированных акций "Россети Ленэнерго" может стать хорошим моментом для покупки, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин.

"Совет директоров "Россети Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022г в размере 0,4435 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Рынок негативно отреагировал на эту новость. Между тем, рекомендованные выплаты по "обычке" оказались выше прогнозируемых нами (0,26 руб.), а по "префам" - существенно ниже (15,76 руб.). Компания заплатит 25% чистой прибыли по обыкновенным акциям (доходность - 6,3%) и около 0,3% по привилегированным (доходность - 0,36%)", - отмечается в комментарии.

Исходя из ожидаемой чистой прибыли по итогам года в размере 18,3 млрд руб., совокупные дивиденды по итогам 2022г по привилегированным акциям могут составить около 19,65 руб., считает Хайруллин. Общая дивидендная доходность по "префам" может составить около 15,4%.

"Текущая просадка может быть хорошим моментом для формирования длинных позиций в привилегированных акциях "Ленэнерго" с горизонтом инвестирования менее года с целевой ценой 171 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 37,6%", - указывает аналитик инвесткомпании.

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