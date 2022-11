Нефть продолжает дорожать

S&P 500 и Nasdaq снизились во вторник, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР преимущественно повышаются на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются утром в среду.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились по итогам третьей сессии подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average практически не изменился.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и новости относительно ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в Китае.

Среди участников рынка усиливаются ожидания, что власти Китая пойдут на смягчение политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это будет способствовать улучшению ситуации в экономике страны, надеются эксперты.

ADR китайских компаний, которые торгуются в США, показали сильный рост во вторник. В частности, цена бумаг Alibaba Group (SPB: BABA) подскочила на 5,3%, NIO (SPB: NIO) - на 3,8%, а JD.com Inc. (SPB: JD) - на 6,7%.

Федеральной резервной системе придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что рост цен может замедлиться сам по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Между тем индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за четыре месяца. Аналитики в среднем ожидали более значительного снижения - до 100 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 102,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific (SPB: BSX) объявил о покупке Apollo Endosurgery Inc. за $615 млн, закрытие сделки ожидается в первом полугодии следующего года. Цена бумаг Apollo Endosurgery взлетела почти на 68% - до $10,07. Акции Boston Scientific подорожали на 1,6%.

Стоимость Durect Corp. упала на 11,2% - до $0,41. Биофармацевтическая компания объявила о намерении 5 декабря провести обратный сплит акций с коэффициентом один к десяти. Это позволит Durect выполнить требование Nasdaq, согласно которому цена бумаг торгующихся на этой бирже компаний не должна быть меньше $1.

Цена бумаг Hibbett Inc. рухнула на 11,5%. Ритейлер спортивной одежды в третьем финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, однако они не оправдали прогнозы аналитиков.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос всего на 3,07 пункта (0,01%) - до 33852,53 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (SPB: DOW), подорожавшие на 2,4%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,3% и Boeing Co. (SPB: BA) - на 2%.

Наиболее значительно снизилась стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,3% и Visa Inc. (SPB: V) - на 1,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 6,31 пункта (0,16%), составив 3957,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 65,72 пункта (0,59%), завершив день на отметке 10983,78 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в среду - за исключением японского индикатора.

Трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое состоится вечером в среду, а также оценивают статистические данные из Китая и следят за новостями относительно ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, и масштабных протестов против них.

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

Фондовый индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК вырос на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в ноябре до 48 пунктов с 49,2 пункта месяцем ранее - максимальными темпами с апреля, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его снижения до 49 пунктов, отмечает Trading Economics.

PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта, также максимальными темпами с апреля. В октябре его значение составило 48,7 пункта.

Лидерами роста в Гонконге являются акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+8,6%), телекоммуникационной China Unicom Ltd. (+6,25%) и владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+3,7%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК теряет 0,35%.

Объем промышленного производства в Японии сократился на 2,6% в октябре относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные статданные. Снижение промпроизводства зафиксировано второй месяц подряд. В сентябре показатель снизился на 1,7%.

Эксперты в среднем ожидали сокращения промпроизводства в октябре на 1,5%, согласно Trading Economics.

Лидерами снижения выступают бумаги энергетической Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (-3,3%), производителя строительных материалов Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (-3,3%) и разработчика игр Konami Group Corp. (-2,9%).

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:24 МСК растет на 1,1%.

Промпроизводство в Южной Корее сократилось на 3,5% в помесячном выражении в октябре. Темпы падения были максимальными с мая 2020 года. В сентябре показатель снизился на 1,9%. Эксперты прогнозировали сокращение промпроизводства в октябре на 1%.

Розничные продажи в стране в октябре снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца после падения на 1,9% в сентябре.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду прибавил 0,4%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии увеличился на 6,9% в годовом выражении в октябре, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 7,3% в сентябре, который стал максимальным как минимум с сентября 2018 года, пишет Trading Economics.

Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 7,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются утром в среду после роста накануне на ожиданиях, что Китай ослабит антиковидные ограничения.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $83,97 за баррель, что на $0,94 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Более активно торгуемый февральский фьючерс подорожал на $0,93 (1,1%), до $85,18 баррель. Во вторник февральские контракты подорожали $0,36 (0,4%), до $84,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,09 за баррель, что на $0,89 (1,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $0,96 (1,2%), до $78,2 за баррель.

Китайские власти накануне объявили о планах активнее вакцинировать пожилое население от коронавируса, сократив время между прививками для лиц свыше 80 лет до трех месяцев.

"Объявление последовало за беспрецедентными уличными протестами и стало первым сигналом того, что Пекин может рассмотреть ослабление драконовских мер по контролю за распространением коронавируса. Перспектива нормализации ситуации в крупнейшем импортере нефти в мире привела к росту цен на нефть, ставшему первым существенным восстановлением за последние две недели", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Внимание рынка также направлено на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,85 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 мск.