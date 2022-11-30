Рубль, скорее всего, продолжит торги около 61 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс доллара в ходе торгов в среду, скорее всего, продолжит проторговывать отметку 61 руб./$1, сильных драйверов для смены динамики пока нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт также обращает внимание на предстоящее во второй половине дня выступление главы Федеральной резервной системы США (ФРС США) Джерома Пауэлла. "В целом сюрпризов не ожидаем, однако локально рубль может немного окрепнуть на фоне сигналов о замедлении цикла повышения ключевой ставки ФРС", - пишет Жильников в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.