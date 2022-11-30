Фокус рынка нефти - решение ОПЕК+ - BCS Express

Фокус участников нефтяного рынка в настоящее время находится на предстоящем заседании ОПЕК+, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Нефтяные бенчмарки по итогам торговой сессии во вторник показали разнонаправленную динамику. В то время как контракт на нефть марки WTI восстанавливался, январские фьючерсы на нефть марки Brent продолжали снижаться на фоне приближающейся экспирации. Спред между сортами опустился ниже $5 с барреля, но это технический момент. К февральским контрактам на Brent, которые во вторник росли, американский сорт торгуется с дисконтом $6, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Информационный фон сфокусирован на политике ОПЕК+. С учетом негативного сентимента сокращение добычи выглядит необходимой мерой для поддержки котировок. Если альянс примет решение ничего не менять, то цены могут продолжить спуск и уйти ниже $80 за баррель".

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