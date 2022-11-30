Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых торговых идей

Москва. 30 ноября. Доллар США и юань незначительно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не демонстрирует яркой динамики в ожидании важных событий на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,0875 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 8,483 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов продемонстрировал слабые колебания в ожидании новых стимулов к движению, однако вскоре взял во внимание сохраняющийся позитив на мировых рынках. Он позволил российской нацвалюте на четвертой минуте торгов выйти в плюс по отношению к доллару, который опустился до 60,77 руб./$1 (-25,25 коп.).

Среди заметных событий дня - заявления представителей ФРС. В среду в США намечено выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла об экономических перспективах, инфляции и рынке труда, а также выступление члена совета управляющих ФРС Лизы Кук о денежно-кредитной политике и наблюдении за развитием экономики.

Участники мировых рынков оценивают информацию о снижении деловой активности в КНР - второй по размеру экономике мира. Данные за ноябрь опубликованы в среду. В производственном секторе индекс PMI снизился до 48 с 49,2 в октябре, в секторе услуг - до 46,7 с 48,7 месяцем ранее.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,98 за баррель, что на 1,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,01 за баррель, что на 1,04% выше итогового значения предыдущей сессии.

На биржах Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду нет единого настроя, но преобладает позитив: китайский CSI300 вырос на 0,28 %, японский Nikkei 225 снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,16%, южнокорейский Kospi прибавил 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,2%. Значение фьючерса на американский индекс S&P 500 увеличилось на 0,11 %.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились по итогам третьей сессии подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average практически не изменился. Инвесторы оценивали заявления представителей ФРС и новости относительно ситуации с ограничениями из-за COVID-19 в Китае. Среди участников рынка усиливаются ожидания, что власти Китая пойдут на смягчение политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

ФРС придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард. По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что рост цен может замедлиться сам по себе.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире". Он полагает, что ставки будут оставаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может произойти в 2024 году.

Между тем индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее. Это минимальный показатель за четыре месяца.