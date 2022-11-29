Возможный диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник составляет 2180-2200п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне 2180-2200 пунктов; динамика рынка акций в целом будет смешанной, вслед за котировками нефти вероятен отскок цен акций российского нефтегазового сектора, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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