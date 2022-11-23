"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Газпром нефти с целью 510 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 510 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале.

"Рекомендация "держать" акции "Газпром нефти" отражает стабильное положение компании, но потенциал для роста ограничен, на наш взгляд, - отмечают аналитики. - Вместе с тем дивидендная доходность как инвестиционная идея сохраняется в акциях "Газпром нефти". По нашим оценкам, дивиденды будут выплачиваться акционерам в течение всего прогнозного периода. В базовом сценарии инвесторы смогут вернуть порядка 41% от текущей стоимости акции в течение трех лет только за счет дивидендов".

ПАО "Газпром нефть" - крупнейшая в России компания по добыче и переработке нефти. Входит в перечень системообразующих организаций РФ.

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