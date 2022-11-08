Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанные движения вслед за динамикой UST

Москва. 8 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанные движения вслед за динамикой в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), обусловленной ожиданиями итогов промежуточных выборов в Конгресс США и публикацией данных о динамике потребительских цен в стране в октябре. Суверенные спреды к доходности базовых активов также показали смешанную динамику на торгах во вторник.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,7% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году 8 ноября снизилась на 0,2 базисного пункта к предыдущему закрытию - до 54,12% от номинала (доходность увеличилась на 0,3 базисного пункта, до 11,19% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,6 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 10,2 базисного пункта - до 43,63% от номинала (его доходность выросла на 3,1 базисного пункта и составила 12,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 4,7 базисного пункта, подорожав до 46,41% от номинала (их доходность снизилась на 0,8 базисного пункта - до 30,34% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 6,4 базисного пункта, составив 45,56% от номинала (их доходность снизилась на 2,1 базисного пункта - до 24,34% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 1,4 базисного пункта - до 20,21% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос на 119,2 базисного пункта, подорожав до 70,56% от номинала (его доходность упала на 232,2 базисного пункта - до 49,04% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 11,7 базисного пункта, опустившись до 65,4% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки большинства выпусков в секторе российских еврооблигаций 8 ноября продемонстрировали смешанную динамику вслед за US Treasuries. Участники торгов следят за промежуточными выборами в Конгресс США и ждут данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

На выборах во вторник будет избрана 435-местная Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и треть мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - будут избраны губернаторы.

Участники рынка ждут также данных об октябрьской инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что они укажут на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.