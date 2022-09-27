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27 сентября 2022 года 18:04
Рост цены бумаг Fix Price во вторник пока укладывается в рамки общерыночной коррекции - "Велес Капитал"
Рост котировок депозитарных расписок Fix Price на торгах во вторник в отсутствие фундаментальных новостей пока укладывается в рамки общерыночной коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки Fix Price во вторник росли без фундаментальных новостей. С технической точки зрения рост укладывается в рамки общерыночной коррекции, при этом подтверждающий сигнал (в дополнение к выходу RSI из зоны перепроданности) на развитие восходящего движения котировок поступит при их закреплении выше 315 рублей. При позитивном сценарии можно ожидать развития коррекции в район 360 рублей. В середине торговой сессии котировки бумаги при этом отступили от ее максимумов, что предупреждает о необходимости соблюдать осторожность и рисках возвращения к падению с последующим движением к долгосрочной поддержке 280 рублей", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-АНАЛИТИКА
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