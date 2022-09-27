Рост цены бумаг Fix Price во вторник пока укладывается в рамки общерыночной коррекции - "Велес Капитал"

Рост котировок депозитарных расписок Fix Price на торгах во вторник в отсутствие фундаментальных новостей пока укладывается в рамки общерыночной коррекции, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки Fix Price во вторник росли без фундаментальных новостей. С технической точки зрения рост укладывается в рамки общерыночной коррекции, при этом подтверждающий сигнал (в дополнение к выходу RSI из зоны перепроданности) на развитие восходящего движения котировок поступит при их закреплении выше 315 рублей. При позитивном сценарии можно ожидать развития коррекции в район 360 рублей. В середине торговой сессии котировки бумаги при этом отступили от ее максимумов, что предупреждает о необходимости соблюдать осторожность и рисках возвращения к падению с последующим движением к долгосрочной поддержке 280 рублей", - указывает эксперт в комментарии.

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