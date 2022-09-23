Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Mondelez с целью $72

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Mondelez International Inc. с целевой ценой $72 за штуку, сообщается в материале директора аналитического департамента инвесткомпании Вадима Меркулова.

"Покупка акций Mondelez может стать интересным вложением на среднесрочную перспективу ввиду возможного роста рыночной доли компании в ключевых нишах, - указывает эксперт. - Кроме того, сужение товарного фокуса вкупе с тщательной проработкой продуктовой линейки и оптимизацией затрат может оказать положительное влияние на маржу эмитента. Хотя компания сталкивается с инфляционным давлением, она имеет возможность переносить значительную часть возросших затрат на потребителя. Мы рассматриваем бумаги Mondelez как выгодное вложение в условиях повышенного инфляционного давления и вероятной рецессии".

Mondelez International, Inc. - базирующаяся в Чикаго транснациональная компания, занимающаяся производством различных снеков, шоколада, кондитерских изделий и других продуктов питания.

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