Рубль умеренно укрепился к евро и практически не изменился к доллару по итогам торгов среды

Москва. 21 сентября. Доллар США практически не изменился, а евро умеренно снизился по итогам торгов на "Московской бирже" в среду; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта достаточно быстро восстановилась после локального снижения, отмечавшегося в начале дня на фоне выступления президента РФ с обращением к нации и объявления частичной мобилизации.

Курс доллара США составил 60,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,15 руб./EUR1, подешевев на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 60,45 рубля. Курс китайского юаня снизился к закрытию торгов на 6,8 копейки - до 8,577 рубля.

Объемы торгов юанем на "Московской бирже" продолжают оставаться довольно высокими; китайская валюта который день подряд занимает вторую позицию по объемам торгов, опережая евро. Суммарный объем сделок с юанем по двум контрактам (расчетами "сегодня" и "завтра") составил по итогам дня порядка 101,05 млрд рублей против 63,37 млрд рублей для евро. Лидером по-прежнему остается доллар США с показателем суммарного объема по двум контрактам в 174,45 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам среды продемонстрировал позитивную динамику к евро и стабильность по отношению к доллару, несмотря на рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об объявлении в РФ частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе). Локальное снижение курса рубля в первые часы торгов на "Московской бирже" произошло практически сразу после выступления президента РФ с обращением к нации. На пике роста доллар достигал отметки 62,8 руб./$1, евро - 62,21 руб./EUR1. Однако довольно быстро ситуация успокоилась и курс рубля вернулся в привычный для последнего времени диапазон - для доллара и евро он составляет 59-61 рубль.

Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала несколько улучшилась (выросли фондовые площадки Европы, растут в начале торгов и американские фондовые индексы), что также стало позитивным фактором для курса нацвалюты.

Вместе с тем цены на нефть плавно снижаются в среду вечером после выхода данных о недельном изменении запасов энергоресурса в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составила $90,16 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,4 за баррель, что на 0,64% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей - до 430,77 млн баррелей, согласно еженедельным данным министерства энергетики страны. Запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей и составили 214,61 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,23 млн баррелей, до 117,25 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 450 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей, по данным агентства Bloomberg.

Между тем днем нефтяные котировки активно росли на новости об объявлении частичной мобилизации в России. Такой шаг РФ, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине не закончится в скором времени и продолжит оказывать негативное влияние на предложение сырьевых товаров в мире, включая нефть и газ. Кроме того, речь президента Путина, в которой он объявил о частичной мобилизации, была произнесена после того, как днем ранее ряд восточных регионов Украины, ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов, на которых будет решаться вопрос о присоединении к РФ.

"На торгах в среду рубль заметно укрепился относительно евро и слегка подешевел к доллару США. Несмотря на новости о частичной мобилизации в России и продолжающиеся второй день подряд распродажи на фондовом рынке, российская валюта удерживает свои позиции. Тем не менее, в среду утром волатильность наблюдалась и в динамике рубля - в моменте курс доллара вплотную подходил к отметке 62,8 руб./$1, обновив максимум с первой половины июля, однако затем российская валюта отыграла снижение и вечером торговалась уже вблизи уровня закрытия вторника. Если говорить о зарубежных событиях, то сегодня вечером ФРС США сообщит результаты сентябрьского заседания; фьючерсы указывают на вероятное повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых. В четверг свои решения по ставкам в числе прочих опубликуют Банк Англии и Банк Японии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль до старта основной сессии активно дешевел на усилении геополитических рисков. Доллар впервые с начала июля приближался к отметке 62,8 руб./$1, а евро установил новый месячный максимум чуть выше 62,2 руб./EUR1. Однако после открытия основных торгов рубль быстро восстановился, выйдя в умеренный плюс. Таким образом, предложение иностранной валюты со стороны экспортеров остается достаточным, чтобы погасить даже резкий всплеск спроса, спровоцированный негативным новостным фоном. К тому же приближается налоговый период, традиционно активизирующий продажи валюты экспортерами.

Аналитик BCS Express Михаил Зельцер отмечает, что на открытии валютной секции в среду рубль понес значительные потери к мировым валютам на фоне роста геополитической неопределенности и объявления частичной мобилизации. Очевидно, на рынке играли эмоции, а спекулянты повышали волатильность. Спустя час котировки успокоились.

"Сейчас участники рынка будут оценивать, как повлияют действия властей на стоимость нацвалюты, - полагает Зельцер. - Будет учитываться вероятность объявления дополнительных санкций от недружественных государств. Есть риски вторичных санкций на экспорт энергоносителей, что может ухудшить параметры торгового баланса страны и ослабит рубль. При этом наши оценки по-прежнему сводятся к дальнейшему ослаблению рубля на фоне множественных факторов: экспортно-импортные потоки, интервенции Минфина, переток со вкладов, разница процентных ставок ЦБ РФ и мировых центробанков. Ближайшими ориентирами роста доллара США выступает отметка 65 рублей, для юаня - 9,5 рубля".

Если и рассматривать покупку инвалют, то здесь, на взгляд эксперта, нужно учитывать геополитические реалии и риски прекращения расчетов. Так, например, 3 октября приостанавливаются торги британским фунтом. Ранее ушли с "Мосбиржи" франк и йена. Поэтому активы целесообразнее размещать в китайском юане и гонконгском долларе, считает Зельцер.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 22 сентября на 85,27 копейки, до 60,8685 руб./$1, и поднял официальный курс евро на 16,03 копейки, до 60,211 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 76,56 копейки по отношению к вторнику и составил 60,8218 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 69,5 копейки и составил 60,8757 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 866,568 млн, из которых $986,747 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 879,821 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" прибавил в среду 20,21 копейки, поднявшись до 60,2928 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 12,81 копейки, до 60,2041 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 52,181 млн, из которых EUR248,863 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR803,318 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня на фоне возросших геополитических рисков. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта - до 7,72%, а ставка по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,77% годовых. Ставка MosPrime на срок 1 месяц прибавила 4 базисных пункта, увеличившись до 7,86% годовых, а процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев выросли за день на 9 базисных пунктов - до 8,06% и 8,08% годовых соответственно.