Рубль днем укрепляется к доллару и евро, нацвалюта быстро восстановилась после локального снижения

Москва. 21 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта достаточно быстро восстановилась после локального снижения, отмечавшегося в начале дня на фоне выступления президента РФ с обращением к нации и объявления частичной мобилизации.

Курс доллара США составил 60,4875 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,965 руб./EUR1, подешевев на 63,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 35 копеек - до 60,25 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине торгов на 6,7 копейки - до 8,578 рубля.

Объемы торгов юанем на "Московской бирже" продолжают оставаться довольно высокими; китайская валюта который день подряд занимает вторую позицию по объемам торгов, опережая евро. К середине дня суммарный объем сделок с юанем по двум контрактам (расчетами "сегодня" и "завтра") составил порядка 78 млрд рублей против 51,5 млрд рублей для евро. Лидером по-прежнему остается доллар США с показателем суммарного объема по двум контрактам в 137 млрд рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в среду, несмотря на рост геополитических рисков на новостях о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об объявлении в РФ частичной мобилизации (на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе). Локальное снижение курса рубля в первые часы торгов на "Московской бирже" произошло практически сразу после выступления президента РФ с обращением к нации. На пике роста доллар достигал отметки 62,8 руб./$1, евро - 62,21 руб./EUR1. Однако довольно быстро ситуация успокоилась и курс рубля вернулся в привычный для последнего времени диапазон - для доллара и евро он составляет 59-61 рубль.

Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала несколько улучшилась; заметно растут мировые цены на нефть, что также является позитивным фактором для курса нацвалюты.

Цены на нефть активно растут в ходе торгов в среду днем после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составила $92,52 за баррель, что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,82 за баррель, что на 2,24% выше итогового значения предыдущей сессии.

Объявление о частичной мобилизации в России, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт на Украине не закончится в скором времени и продолжит оказывать негативное влияние на поставки сырьевых товаров в мире, включая нефть и газ. Кроме того, речь президента Путина была произнесена после того, как днем ранее ряд восточных регионов Украины, ДНР и ЛНР объявили о проведении референдумов, на которых будет решаться вопрос о присоединении к РФ.

Нефтяной рынок также ждет итогов заседания ФРС США, которое завершится в среду вечером. Аналитики в целом считают, что ключевая процентная ставка в Соединенных Штатах будет повышена не менее чем на 75 базисных пунктов. Тем временем данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в 17:30 МСК.

Аналитик BCS Express Михаил Зельцер отмечает, что на открытии валютной секции в среду рубль понес значительные потери к мировым валютам на фоне роста геополитической неопределенности и объявления частичной мобилизации. Очевидно, на рынке играли эмоции, а спекулянты повышали волатильность. Спустя час котировки успокоились.

"Сейчас участники рынка будут оценивать, как повлияют действия властей на стоимость нацвалюты, - полагает Зельцер. - Будет учитываться вероятность объявления дополнительных санкций от недружественных государств. Есть риски вторичных санкций на экспорт энергоносителей, что может ухудшить параметры торгового баланса страны и ослабит рубль. При этом наши оценки по-прежнему сводятся к дальнейшему ослаблению рубля на фоне множественных факторов: экспортно-импортные потоки, интервенции Минфина, переток со вкладов, разница процентных ставок ЦБ РФ и мировых центробанков. Ближайшими ориентирами роста доллара США выступает отметка 65 рублей, для юаня - 9,5 рубля".

Если и рассматривать покупку инвалют, то здесь, на взгляд эксперта, нужно учитывать геополитические реалии и риски прекращения расчетов. Так, например, 3 октября приостанавливаются торги британским фунтом. Ранее ушли с "Мосбиржи" франк и йена. Поэтому активы целесообразнее размещать в китайском юане и гонконгском долларе, считает Зельцер.

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-61,2 руб./$1 до конца торгов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт напоминает, что на открытии торгов рубль слабел к доллару и евро на 3,61% и 2,64% соответственно, но инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Похожая ситуация наблюдается в паре с китайским юанем: в начале сессии он укреплялся против рубля на 2,43%, но уже торгуется ниже стоимости закрытия вчерашних торгов. В среду до конца дня Чернов ожидает движения основных валютных пар в коридорах 59-61,20 руб./$1 и 59-61,5 руб./EUR1 соответственно.

По словам аналитика финансовой группы "Финам" Андрея Маслова, в среду курс евро к доллару на мировом рынке Forex вновь рухнул на 0,6% и торгуется у отметки в $0,99 за евро. Индекс доллара DXY вырос на 0,47% и торгуется у отметки в 110,71 пункта. Таким образом, доллар держался вблизи двадцатилетнего пика по отношению к корзине валют, после того как доходность казначейских облигаций США подскочила в преддверии ожидаемого очередного повышения ставки Федеральной резервной системы. Доходность двухлетних US Treasuries, являющаяся приблизительным индикатором ожиданий процентных ставок, достигла 3,99% годовых за ночь, что является самым высоким показателем с 2007 года, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,6% годовых, что является самым высоким показателем с 2011 года.

"Сегодня Федрезерв огласит решение относительно повышения процентной ставки, и рынки настроились на ее повышение на 75 базисных пунктов, при этом 19% опрошенных экспертов ожидают повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов и прогнозируют, что ставка достигнет пика в районе 4,5% годовых к марту 2023 года. Шведский Риксбанк удивил рынки более значительным, чем ожидалось, повышением ставки на 100 базисных пунктов, но это мало помогло валюте, которая после этого решения упала до 20-летнего минимума, утяжеленного рисками роста. Банк Англии и Банк Японии объявят о своих решениях в четверг, при этом рынки расходятся во мнениях относительно масштабов повышения ставки Банком Англии, в то время как японский регулятор скорее всего будет придерживаться ультрамягкой ДКП. Инфляция в Японии выросла в основном за счет продуктов питания и энергоносителей, а экономика страны находится под давлением после пандемии коронавируса, поэтому японский ЦБ и не намерен резко менять свою политику", - отмечает Маслов.

Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в среду относительно предыдущего торгового дня на фоне возросших геополитических рисков. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта - до 7,72%, а ставка по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,77% годовых. Ставка MosPrime на срок 1 месяц прибавила 4 базисных пункта, увеличившись до 7,86% годовых, а процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев выросли за день на 9 базисных пунктов - до 8,06% и 8,08% годовых соответственно.