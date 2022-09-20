Рубль может закрепиться чуть ниже 60 руб./$1 на торгах во вторник - Sber CIB

Курс рубля может закрепиться чуть ниже уровня в 60 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB. Перед предстоящими налоговыми выплатами предложение валюты от экспортеров постепенно начинает превышать спрос, говорится в комментарии инвестбанка.

Цена нефти марки Brent, вероятно, удержится около $92 за баррель во вторник, полагают эксперты.

"Доходности рублевых гособлигаций с дюрацией свыше 8 лет могут вырасти во вторник еще на несколько базисных пунктов, как и перед аукционом ОФЗ на прошлой неделе. При этом фундаментальных предпосылок для дальнейшего повышения доходностей нет, поскольку инфляционные риски со стороны потребительского спроса по-прежнему низкие. Во второй половине недели ОФЗ могут отыграть часть потерь", - указывают в Sber CIB.

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