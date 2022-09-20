Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 59-61 руб./$1 во вторник - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 59-61 руб./$1, в фокусе внимания нет событий, которые могут заметно повлиять на динамику валютного рынка, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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