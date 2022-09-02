"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Johnson & Johnson с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Johnson & Johnson с целевой ценой $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,1%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая высокую вероятность продолжения серьезного ужесточения ДКП со стороны ФРС, инвесторы перекладывают средства из зависящих от процентных ставок секторов в более стабильные. Johnson & Johnson, имея широко диверсифицированных портфель препаратов и продуктов, является одним из лучших кандидатов для данной стратегии, считают в "Финаме".

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $180. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $160 риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики инвесткомпании.

Johnson & Johnson - американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

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