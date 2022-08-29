"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,85%, стоп-приказ: $84, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в данное время КНР и США ведут переговоры о соглашении по аудиту отчетностей китайских компаний с листингом на американских биржах. Это, по их мнению, потенциально может ослабить давление на бумаги Alibaba.

"С технической точки зрения коррекция в виде нисходящего движения подошла к концу после мощного импульса и обновления локальных максимумов. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $84 риск на портфель составит 1,00%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

Alibaba Group - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме b2b и розничная онлайн-торговля.

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