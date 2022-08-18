Рубль завершил торги четверга уверенным ростом к доллару и евро благодаря подготовке к пику налоговых выплат августа

Москва. 18 августа. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевую ликвидность под основные налоговые перечисления августа и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,22 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов доллар опускался ниже 59 руб. впервые с 26 июля. Евро стоил 60,18 руб./EUR1, подешевев на 1,49 рубля. Ранее евро опускался ниже 60 руб. впервые с 27 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,34 рубля - до 59,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро по итогам торгов четверга благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа. Основные налоговые платежи месяца должны быть перечислены в бюджет на следующей неделе. Поддержку котировкам нацвалюты оказала также активно дорожающая нефть.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в четверг курс американской валюты вышел из консолидации, перейдя в недельный целевой диапазон 58-60 рублей. "Мы склонны полагать, что данный эффект был достигнут активизацией экспортеров на валютном рынке в преддверии налоговых выплат на следующей неделе. Причем стоит отметить, что нефтяные котировки оттолкнулись от значений конца февраля, прервав свое трехдневное снижение. Что более интересно, локально объемы в юане превышали объемы в долларе. Мы считаем, что это также было спровоцировано экспортерами, которые переориентировались на азиатские рынки. Так, ранее большое количество секторов уже перешли на экспорт на азиатские рынки (например, черная металлургия), ввиду чего у компаний формируется скорее избыток юаней, чем долларов. Отметим, что большая часть объема абсорбируется китайскими импортерами (например, в июле доля импортируемых из Китая автомобилей в РФ составила 80%), ввиду чего укрепление национальной валюты довольно "размеренно". В целом, ожидать аналогичных ситуаций стоит - в рамках 6 месяцев юань может занять уверенное первое место среди самых ликвидных валют "Московской биржи", - говорит Жильников.

"Рубль в четверг активно укреплял свои позиции. Как минимум в первой половине дня состоялось весьма примечательное событие. Объемы торгов юанем превысили таковые для доллара. Ликвидность в паре "юань-рубль" составила 41,0 млрд рублей по сравнению с 40,5 млрд рублей в долларе США. Евро и доллар слабели несколько более активно, чем китайский юань. В данной динамике рынка есть, по крайней мере, две составляющие - оплата российского экспорта рублями и подготовка компаний к налоговым платежам. Также отметим поддержку нефтью, которая пыталась вернуться выше $95 за баррель Brent", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует опубликованный в среду вечером протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отметили, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%.

Вместе с тем многие члены руководства Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

Росстат с 9 по 15 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%. Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 13,4% с 17,5% в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

"Существенно пересмотрена в меньшую сторону оценка по инфляции. Если по состоянию на май оценка составляла 17,5%, то сейчас оценка понижена до 13,4% на конец года. В прогноз закладывается, что до конца года закончится дефляция (которая наблюдается с июня - ИФ), и будет очень умеренная инфляция, что для экономики в данном случае хорошо. В принципе видно по оценкам первой недели августа, что дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные моменты уже чуть-чуть ушли уже в плюс", - сказал чиновник.

Цены на нефть растут в четверг вечером после активного подъема днем ранее благодаря данным о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $96,02 за баррель, что на 2,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,14 за баррель, что на 2,3% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,8%.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до исторического рекорда, превысив 5 млн баррелей в сутки.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 августа на 79,82 копейки, до 59,957 руб./$1, и уменьшил курс евро на 93,65 копейки, до 60,8957 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 77,45 копейки по отношению к среде и составил 59,9249 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 88,3 копейки и составил 59,7835 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 105,275 млн, из которых $745,167 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 360,108 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 99,49 копейки, до 60,7091 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 1,0125 рубля, до 60,7774 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 679,814 млн, из которых EUR452,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 227,445 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.