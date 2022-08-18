Рубль днем уверенно растет к доллару и евро благодаря подготовке к пику налоговых выплат августа

Москва. 18 августа. Доллар США и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, обновив при этом трехнедельные минимумы; рубль растет к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевую ликвидность под основные налоговые перечисления августа.

Курс доллара США составил 59,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,63 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. К 15:20 МСК доллар опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля. Евро стоил 59,94 руб./EUR1, подешевев на 1,73 рубля. Евро торговался ниже 60 руб. впервые с 27 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,67 рубля - до 59,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе периода налоговых платежей августа. Основные налоговые платежи месяца должны быть перечислены в бюджет на следующей неделе.

Росстат с 9 по 15 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,13% после дефляции в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля.

Как сообщил в среду Росстат, с начала августа цены в РФ снизились к 15 августа на 0,23%, с начала 2022 года к 15 августа цены выросли на 10,72%. Из данных за первые 15 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 15 августа до 14,87% с 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 13,4% с 17,5% в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

"Существенно пересмотрена в меньшую сторону оценка по инфляции. Если по состоянию на май оценка составляла 17,5%, то сейчас оценка понижена до 13,4% на конец года. В прогноз закладывается, что до конца года закончится дефляция (которая наблюдается с июня - ИФ), и будет очень умеренная инфляция, что для экономики в данном случае хорошо. В принципе видно по оценкам первой недели августа, что дефляция идет уже только за счет плодоовощей, остальные моменты уже чуть-чуть ушли уже в плюс", - сказал чиновник.

Большинство руководителей ФРС ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует опубликованный в среду вечером протокол прошедшего 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они отметили, что ставку придется увеличить до "ограничительного" уровня и удерживать ее на нем в течение некоторого времени для снижения инфляции до целевых 2%.

Вместе с тем многие члены руководства Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.

"Рубль в четверг после кратковременной просадки устремился вверх, обновив двухнедельный максимум. Доллар достиг 59,5 руб., евро - 60,3 руб. Восходящей динамике рубля способствует быстрое улучшение внешнего фона, начавшееся после нашего открытия. Ключевым фактором укрепления российской валюты выступает подорожание сырья. Дополнительным фактором укрепления рубля выступает приближение налогового периода, который стартует на следующей неделе. Экспортеры могут заранее продавать иностранную валюту, что способствует снижению ее котировок к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сейчас влияние фактора налогового периода усиливается, что обосновывает укрепление рубля. В ближайшие дни в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами курс пары "доллар-рубль" может попробовать впервые с 8-го августа опуститься ниже 60 руб./$1. Впрочем, в остальном диапазон 58,75-61,75 руб./$1 для курса пары пока сохраняет свою актуальность", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть растут в четверг после активного подъема днем ранее благодаря данным о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 МСК в четверг составляет $95,14 за баррель, что на 1,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,25 за баррель, что на 1,29% больше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,8%.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,06 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина за минувшую неделю снизились на 4,64 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 766 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения резервов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 200 тыс. баррелей за счет высвобождения 3,4 млн баррелей из стратегического резерва. Экспорт нефти подскочил до исторического рекорда, превысив 5 млн баррелей в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.