Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в рамках подготовки к основным налоговым выплатам месяца

Москва. 17 августа. Доллар США и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно повышается к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 60,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,12 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 73,02 копейки - до 60,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца.

Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.

По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, внесенного министерством на рассмотрение бюджетной комиссии.

"Один из факторов, влияющих на динамику ВВП, - чистый экспорт. В первом полугодии был очень высокий, экстремально высокий торговый баланс. Ожидается (в следующие годы - ИФ) постепенное сокращение торгового баланса как за счет восстановления импорта, так и за счет определенного снижения экспорта в силу необходимости переориентации экспортных потоков на новые направления", - сказал чиновник.

По прогнозу министерства, экспорт из РФ в 2022 году составит $585,3 млрд ($482,4 млрд в майской версии), в 2023 году - $505,4 млрд ($451,6 млрд), в 2024 году - $497,7 млрд ($450,4 млрд), в 2025 году - $494,1 млрд ($449,3 млрд).

Импорт в РФ в 2022 году, согласно новому прогнозу министерства, ожидается на уровне $285,7 млрд ($251,9 млрд в майской версии), в 2023 году - $314,5 млрд ($275 млрд), в 2024 году - $328,5 млрд ($299,5 млрд), в 2025 году - $340,5 млрд ($320,8 млрд).

Профицит счета текущих операций в 2022 году прогнозируется министерством на уровне $239,8 млрд ($191 млрд в майской версии), в 2023 году - $114,9 млрд ($123 млрд), в 2024 году - $95,5 млрд ($88 млрд), в 2025 году - $82,4 млрд ($67 млрд).

Кроме того, Минэкономразвития РФ уточнило среднегодовой курс доллара в 2022 году до 68,1 руб. с 76,7 руб. в предыдущей, майской, версии прогноза. В 2023 году среднегодовой курс доллара ожидается министерством на уровне 69,2 руб. (против 77 руб. в майской версии), в 2024 году - 72,9 руб. (78,7 руб.), в 2025 году - 74,8 руб. (81 руб.).

"На российском валютном рынке в среду рубль в утренние часы предпринимал попытки обновить максимум предыдущего дня, однако в дальнейшем скорректировался в минус. Утреннее укрепление могло быть связано с публикацией в СМИ прогнозов Минэкономразвития, в том числе с улучшением прогноза по среднему курсу рубля на текущий год. На глобальных рынках к середине дня нефть и индекс доллара демонстрировали минимальные изменения, однако большинство валют на развивающихся рынках снижались к USD, что косвенно отражалось негативом и для рубля. В целом с начала августа на валютном рынке наблюдается совсем небольшой перевес сил в пользу доллара. Предстоящие крупные платежи в бюджет могут на время лишить USD преимущества, однако глобально американская валюта сохраняет шансы для дальнейшего продвижения вверх в связи с постепенной стабилизацией импортных потоков и сохранением смягчающей политики ЦБ", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Вчера утром рубль вновь ослаб до 61,6 за доллар, однако ближе к закрытию резко укрепился до 60,6 и стабилизировался около 60,9 за доллар. Похоже, высокий спрос на валюту, о котором, в частности, говорят довольно большие обороты спотового валютного рынка в последние недели - около $5 млрд в среднем ежедневно, близок к насыщению. Если высокий спрос на валюту действительно в существенной степени удовлетворен, то сегодня российская валюта может продолжить дорожать и закрепится около 60 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 26-27 июля, в среду в 21:00 МСК.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, и протокол может дать такой же сигнал. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, отмечает эксперт.

Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что ФРС может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

"Представление, что Федрезерв будет снижать ставку в следующем году, кажется мне оторванным от реальности", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg Television. По мнению Рубини, центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%.

"Если этого не случится, инфляционные ожидания не изменятся, - сказал он. - Мне кажется, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая, чтобы в нужные сроки уронить инфляцию до 2%. Мы все еще находимся в крайне инфляционных условиях, и я сейчас говорю не только про США, но и про весь мир".

Цены на нефть, рухнувшие до минимальных за полгода значений накануне, в ходе торгов в среду снова перешли к снижению.

Негативным фактором для нефтяного рынка стал пересмотр данных о динамике ВВП еврозоны во втором квартале. Согласно пересмотренным данным Евростата, экономика валютного блока в апреле-июне увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,7%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в среду составляет $91,99 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,5 за баррель, что на 0,02% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Во вторник фьючерсы на Brent упали в цене на 2,9%, а контракты на WTI подешевели на 3,2%, обновив минимумы с середины февраля и конца января соответственно.

Рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс.

Определенную поддержку котировкам в начале торгов оказали обнародованные накануне вечером данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 448 тыс. баррелей после повышения на 2,156 млн баррелей неделей ранее. Официальный доклад властей о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 12 августа, будет обнародован в среду, в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,27% и 8,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 8,37%, 8,4% и 8,46% годовых соответственно.